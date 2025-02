Tutto il rock di Umberto. Maria Giardini

Una miscela tutta personale di canzone d’autore e rock, per un risultato che sa unire qualità poetica e intensità musicale.

È quello che porterà stasera sul palco del Tambourine di Seregno Umberto Maria Giardini (foto), uno tra gli esponenti più originali del rock indipendente italiano che va a braccetto con il cantautorato: oggi dalle 21.30 suonerà al circolo di via Carlo Tenca, in uno spettacolo che terrà assieme suoni sofisticati, testi profondi e atmosfere malinconiche. Ad aprire lo show altri due cantautori, Errico Canta Male e Napodano. Ingresso 10 euro con tessera Arci. Il rock sarà protagonista anche al The Bank di Monza, con un paio di concerti nel weekend. Domani alle 21 sul palco di viale Lombardia arriveranno i No-Xs Trio. Sabato alla stessa ora invece ci si potrà scatenare sulle note del rockabilly, del rock’n’roll e della surf music con il power trio dei Three Cool Cats. F.L.