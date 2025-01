Tutto il ritmo dei “The Mama Bluegrass“

Una serata coinvolgente a base di country, blues, folk e rock. Un’altra condita con le sonorità più energetiche del punk, dell’heavy rock e dell’hardcore, oltre a un appuntamento cine-culinario nel nome di un capolavoro di Wim Wenders. Musica e grande cinema per punteggiare la settimana del Bloom di Mezzago, tra concerti, festival ed eventi tematici pensati per scandagliare la scena indipendente.

Si comincerà giovedì con un nuovo appuntamento della rassegna “Straordinarie Storie“, dedicata ai registi che hanno raccontato storie eccezionali di personaggi ordinari: alle 20.30 si potrà vedere “Paris, Texas“, pellicola di Wim Wenders che verrà presentata e commentata da Mauro Orsi, blogger e animatore di CineLab; ad accompagnare il film ci sarà alle 19 una cena con menù ispirato alla pellicola, prenotazione entro domani al 327.83.99.417.

Gli amplificatori del centro multiculturale mezzaghese si accenderanno venerdì alle 22 per un doppio concerto: a calcare il palco di via Curiel saranno i The Mama Bluegrass Band, col loro trascinante mix di country, rock, folk e bluegrass, e il progetto psycho-folk in acustico dei Paintbox. I primi sono in circolazione dal 2006, nati sulla scia della folgorazione per l’album “We Shall Overcome: The Seeger Sessions“ di Bruce Springsteen: proprio quel sound roots american, assieme ad alcuni classici del Boss, sono stati il punto di partenza della band, che ha poi pubblicato negli ultimi dieci anni 3 album di pezzi originali. I Paintbox, invece, si rifanno alle atmosfere psichedeliche dello stile british anni ‘60 e ‘70, suggestive e fiabesche, proponendo un repertorio originale eseguito con voce, due chitarre, violoncello e contrabbasso. Ingresso libero.

Sabato alle 20.30 si cambierà completamente genere con la “Gotama Fest“, un festival dedicato alle band prodotte da Gotama Studio: ci saranno una mostra di stampe e illustrazioni firmate dall’illustratrice e grafica Hyde.Ink, che si ispira alla musica punk, oltre a stand e banchetti di realtà musicali. Ma soprattutto ci saranno 6 diverse band sul palco: direttamente dall’Olanda i Question Mark coi pezzi skate-punk del loro ultimo disco “In Desolation“; i brianzoli Lappeso, tra metal e hardcore, pezzi intensi e diretti e un muro di suono; i veterani della scena punk lombarda Buscemi’s Eyes con il loro esplosivo album “Movie-Core“, i punk rockers bresciani Slang Poor Kids con il loro hardcore melodico, l’horror punk dei bergamaschi The Crimson Ghost e i Braca & The oss tra blues, punk e garage rock. Ingresso 12 euro. F.L.