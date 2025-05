Tutto il mondo è teatro. Da Agatha Christie ad Alice. Un viaggio sul palcoscenico

Le atmosfere gialle e thriller di tre grandi scrittrici del genere portate sulla scena. Il singolare incontro fra Dante Alighieri e il patriota risorgimentale, letterato e scienziato Antonio Stoppani e un inno d’amore ai libri. E poi un classico di Federico Garcia Lorca e una rappresentazione surreale liberamente ispirata ad “Alice nel Paese delle Meraviglie“ di Lewis Carroll. Teatro di prosa protagonista in Brianza.

A Giussano domani alle 21 nella Sala consiliare Aligi Sassu di piazza Aldo Moro si terrà il primo di tre appuntamenti col teatro organizzati da Comune e biblioteca nell’ambito delle iniziative del “Maggio dei Libri“: gli attori della Compagnia dei Gelosi daranno vita a “Il caffè delle vedove“, basato sulla cronaca tinta di giallo raccontata da 3 signore del crime, ossia Agatha Christie, Patricia Highsmith e Camilla Lackberg. Ingresso libero.

La rassegna proseguirà giovedì 22, stesso luogo stessa ora, con lo spettacolo “Del sentimento e della natura - Omaggio a Dante e Antonio Stoppani“, con gli attori della compagnia Architetti delle parole che interpreteranno una lettura scenica in cui l’Alighieri incontra uno dei più celebri intellettuali dell’Ottocento lombardo, il letterato, geologo e paleontologo Antonio Stoppani. Giovedì 29, infine, la compagnia teatrale Liberi pensatori Paul Valéry proporrà la rappresentazione “Bibliotecari per un giorno“. Info 0362.35.82.50.

A Sovico, invece, venerdì alle 21 il teatro OppArt farà da scenario allo spettacolo “Alice sono io!“, in cui I Magmatici giocheranno su binomi reale-immaginario, ironico-sarcastico, infantile-adulto: protagoniste 7 persone catapultate in un mondo surreale e convinte di essere Alice, impegnate in un viaggio nell’assurdo. Info 039.900.84.48, prenotazioni a biglietteria@oppart.it.

A Seregno sarà l’Auditorium di piazza Risorgimento a ospitare, sabato alle 21, lo spettacolo “Nozze di sangue“, con cui il Gruppo Teatro Sonia Bonacina porterà in scena il celebre dramma di Garcia Lorca, ambientato in un villaggio rurale spagnolo e incentrato su un triangolo amoroso tra una giovane promessa sposa, l’ex amante e il marito, fino alla tragica resa dei conti finale. Biglietto d’ingresso da 10 a 12 euro in vendita attraverso il sito www.gruppoteatrosoniabonacina.it.