Tutti sulle punte per un sogno Torna il grande concorso di danza

Torna sabato 25 al teatro Manzoni la 5° edizione del concorso e stage di danza classica e contemporanea “Monza danza”, un progetto di Monica Perego (in foto, già étoile dell’English national ballet). Un’opportunità per i giovani che studiano danza.

I ragazzi saranno valutati da una giuria di esperti; a Monica Perego si uniscono Alen Bottini, direttore e fondatore della Bavaria, Ballet Academy, Marisa Caprara, direttrice artistica del Centro formazione Aida di Milano, Paul Liburd, docente della Rambert School of ballet and contemporary dance di Londra, Raul Valdez, direttore artistico della Contemporary dance school di Amburgo. New entry di quest’anno: Rosanna Brocanello, direttrice artistica della Compagnia Opus Ballet di Firenze e Vincenzo Capezzuto, (Choreia ancing program di Bologna).

I maestri offriranno premi in denaro e borse di studio per le loro accademie.