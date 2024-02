Tutti pazzi per il padel: il cantiere in primavera

La piscina è chiusa dal lontano 2018, ma presto gli orfani delle vasche potranno consolarsi con il padel. Vimercate dice sì al primo campo della propria storia, anzi tre, dedicati al gioco più in voga del momento. Cantiere al via in primavera e lavori conclusi entro ottobre al Centro sportivo in via degli Atleti, su un terreno confinante con i rettangoli da calcio. La concessione è per la Ssd Vimercatese Oreno nell’ambito del piano di riqualificazione dell’impianto. Nel progetto sono compresi due spogliatoi e una reception. La copertura sarà in legno, mentre la struttura esterna sarà di un colore chiaro. Si potrà prenotare tutto l’anno, in inverno i campi saranno riscaldati e illuminati con luci a led. Per l’Amministrazione, che ha appena approvato la costruzione in giunta, è l’occasione per rispondere a una richiesta che si era fatta sempre più forte negli ultimi tempi. "Il padel – spiega Mariasole Mascia, assessora allo Sport – può essere praticato da persone di diversa età, sesso, condizioni tecniche e fisiche. È una disciplina che offre tanti vantaggi, dal divertimento alla cura del corpo. I movimenti sono dolci e adatti a chiunque. È per tutta la famiglia ed è gratificante in termini di risultati". La racchetta è una “pala“ solida e forata, per essere più leggera, con lunghezza massima di 45 centimetri e mezzo. L’area di gioco è più piccola di quella del tennis. "Siamo davvero contenti, i nuovi campi sono una risposta al desiderio di tanti cittadini – sottolinea Mascia –. Il nostro polo sportivo continua ad ampliarsi e ad ammodernarsi grazie al gestore, l’associazione Ac Leon, che non smette di investire nel futuro della nostra comunità e nella crescita degli atleti, contribuendo ad arricchire l’offerta per il tempo libero e il benessere di tutti".

L’iniziativa si inserisce in un programma più ampio dedicato ai corretti stili di vita grazie allo sport lanciato dalla giunta Cereda fin dall’insediamento. Il padel è una tappa del percorso che a ottobre ha trovato un altro testimonial in MuVim, Vimercate in Movimento, cinque itinerari fra centro e campagna, studiati anche per scoprire le bellezze del territorio, da portare a termine di corsa o camminando per rimanere in forma.

Barbara Calderola