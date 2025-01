Tutti pazzi per il Giro . Cesano Maderno si vestirà di rosa per l’arrivo di tappa

A 24 ore dall’ufficializzazione dell’intero percorso del Giro d’Italia 2025, è ormai certo l’arrivo di tappa a Cesano Maderno nella giornata del prossimo 29 maggio. Un appuntamento di grande rilievo sportivo che avrà effetti importanti sulla promozione della città, al punto che l’Amministrazione comunale ha investito 244mila euro per l’accordo con l’organizzazione della più grande corsa ciclistica a tappe d’Italia e tra le più importanti del mondo.

I ciclisti della “carovana rosa“ arriveranno a Cesano Maderno partendo da Morbegno (Sondrio) a conclusione della diciottesima tappa del Giro. L’arrivo di tappa è un’occasione speciale, ben più importante del semplice passaggio e anche della partenza, poiché qui si avrà la possibilità di vedere le fasi finali della tappa, quelle che assegnano la vittoria e fissano i tempi di tutti i concorrenti. Sarà anche un’occasione per incontrare i protagonisti di tutta la carovana, vederli da vicino e in una situazione probabilmente più accessibile rispetto a quella della partenza.

Dovrebbe trattarsi comunque di una tappa senza particolari scossoni, perché non dovrebbero esserci salite importanti e quindi si immagina un avvicinamento al traguardo in gruppo in attesa della volata finale. Una conferma dell’arrivo a Cesano Maderno è stata data dal sindaco Gianpiero Bocca, il quale ha annunciato che a marzo uscirà un’edizione speciale dell’informatore comunale dedicata proprio a questo appuntamento. Un evento che da sempre per una località va ben oltre il fatto sportivo per il suo significato mediatico. L’arrivo di tappa prevede infatti anche una serie di servizi televisivi che vengono poi distribuiti non solo sul territorio nazionale, ma anche internazionale.

Proprio su questo intende puntare l’Amministrazione comunale di Cesano Maderno per promuovere la città e i suoi gioielli storico-artistici, a partire naturalmente da Palazzo Borromeo Arese. Si punta anche ad attivare una serie di iniziative a contorno che potranno portare benefici economici alle attività locali.

L’appuntamento da segnare in agenda per i tantissimi brianzoli appassionati di ciclismo, sport e spettacolo è quello del 29 maggio: per il percorso, si può immaginare una discesa da Nord, con il passaggio attraverso la Brianza lecchese, prima di approdare in quella monzese, poi probabile un passaggio tra Carate Brianza e Seregno. Per i dettagli è ormai questione di ore, mentre è certo che il traguardo sarà proprio a Cesano Maderno.