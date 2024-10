Tutti in marcia contro i tumori al pancreas

Una grande mobilitazione per una buona causa: la ricerca contro il tumore al pancreas. In memoria di un personaggio amato da tutti, a Desio e in Brianza, che non ce l’ha fatta, ma ha lottato fino all’ultimo, cercando di sensibilizzare sul tema. È “La Camminata delle Città”, dedicata a Mario Sala, commerciante desiano, molto attivo sul territorio e grande amante dello sport. Fu proprio lui a ideare la manifestazione. Un foglietto diventato “missione” per la moglie Mara e i tanti amici e colleghi che lo stimavano. Ed è diventato realtà, con l’evento dello scorso anno a Limbiate. La seconda edizione arriva a Desio, in programma il 17 novembre. L’evento è stato presentato in Villa Tittoni. "Abbiamo sentito parole di speranza da parte dei medici e dobbiamo coltivarla tutti - ha detto il sindaco, Simone Gargiulo -. Come dobbiamo farci trascinare dall’entusiasmo di Mara. Parliamo di un progetto che vuole lasciare il segno: ognuno di noi si impegni a portare altri 50 partecipanti". "È un’idea nata a cena, proprio con Mario e Mara - ha raccontato Giovanni Casella, primo promotore della manifestazione -, lui ci credeva molto e voleva che fosse itinerante. Per il prossimo anno vorremmo farla a Seregno". Sono intervenuti molti medici che hanno lottato insieme al commerciante contro il tumore: Silvia Carrara, presidente dell’Associazione Italiana Studio Pancreas, Michele Reni primario di oncologia del San Raffaele, Massimo Falconi, primario di chirurgia pancreatica del San Raffaele, Carlo Maria Terruzzi, presidente dell’ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri.

Il gruppo Marciatori Desio ha annunciato che la prossima Stradesio contribuirà alla raccolta fondi per AISP. "Lo scorso anno ci sono stati 900 partecipanti e molti sponsor - ha detto Paolo Smorta - quest’anno ci aspettiamo il record". I biglietti sono in vendita in due negozi di Desio: Sala Sport outlet di via Garibaldi e Boutique dei Fiori in corso Italia.

Alessandro Crisafulli