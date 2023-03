Tutti in gita a casa della maestra

Quando ha visto scendere dal pullmino quei suoi bambini ormai con qualche capello bianco era emozionatissima. Gita di classe in Toscana per gli ex alunni della mitica VD della maestra Graziana Tognetti Lapenna, 84 anni, storica insegnante alle scuole elementari di Villasanta. Quegli ex bimbi, classe 1962, sono ormai diventati grandi e c’è persino chi è riuscito ad indossare la fascia di sindaco di Villasanta. Perché tra gli ex alunni della maestra Graziana c’era anche il sindaco Luca Ornago. Una domenica indimenticabile quella vissuta dai bambini dell’ex VD che hanno noleggiato un pullmino e sono andati a trovare la loro maestra delle scuole elementari che da anni vive a Montaione, un piccolo borgo della Toscana. Non c’era la classe al completo: una quindicina gli ex alunni della maestra Graziana Tognetti Lapenna che hanno partecipato alla gita organizzata da Marina Mauri che già alcuni mesi prima era andata a trovare l’insegnante insieme all’ex compagna Agnese Bruna. Un’insegnante rimasta nel cuore di quei bambini: la maestra, allora all’inizio della carriera, li ha accompagnati dalla prima alla quinta elementare. Cinque anni indimenticabili durante i quali la maestra Graziana è diventata per la prima volta mamma. Tanti i ricordi durante quel viaggio.

L’arrivo con il pullmino davanti a casa e la maestra che ha aperto le porte tra tanta commozione e quei cantuccini che lei stessa aveva preparato per i suoi alunni. Poi il pranzo insieme, un pomeriggio di ricordi, malinconia e qualche lacrima e infine l’abbraccio con la promessa di rivedersi presto. E come era buona consuetudine con le maestre è arrivato puntuale anche il regalo: un bel mazzo di fiori e una collana. Oltre a tante foto riguardate insieme.

B.Api.