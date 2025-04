Tutti in bici al Suzuki Bike Day. Al Tempio della velocità si celebra la passione per sport e ambiente

L’anno in corso è per l’Autodromo particolarmente denso di appuntamenti, non solo motoristici. Sempre di più incalzano al circuito monzese le competizioni ciclistiche, che possono trovare nel nuovo asfalto un terreno ideale. Per questo Suzuki ha deciso di collocare al Tempio della velocità la quinta edizione del Suzuki Bike Day, in programma il 14 giugno. La casa di Hamamatsu ha svelato il percorso che ricalcherà in parte quello della corsa in linea maschile Coppa Agostoni, snodandosi per una sessantina di chilometri nel cuore della Brianza. Dopo che le precedenti edizioni di Carpegna e Imola hanno visto la partecipazione di quasi 8.000 ciclisti, Suzuki punta ancora a grandi risultati "in un luogo simbolo in cui celebrare l’unione tra la sua tradizione nel motorsport, l’amore per una vita attiva a contatto con la natura e il massimo rispetto per l’ambiente". Il Suzuki Bike Day non è una gara e chiunque può prendervi parte con qualsiasi tipo di bicicletta, muscolare o a pedalata assistita, comprese anche le handbike. Le iscrizioni online sono già aperte, ma ci si potrà iscrivere anche in loco il giorno dell’evento. "Apriamo le porte del grande Autodromo di Monza a una giornata in sella e sui pedali – ha dichiarato Massimo Nalli, presidente e Ceo di Suzuki Italia – e non bisogna stupirsi che un’azienda come Suzuki promuova la mobilità condivisa e inviti tutti gli utenti della strada a una convivenza rispettosa. Automobilisti, motociclisti e ciclisti sono spesso le stesse persone che scelgono di utilizzare un mezzo di trasporto diverso a seconda delle esigenze".

È stata svelata anche la maglia tecnica dell’evento, ispirata alla tradizione di Suzuki nel motorsport e in particolare alla livrea con cui Joan Mir vinse il campionato del mondo MotoGp nel 2020. Intanto in programma ci sono altre rassegne ciclistiche importanti al circuito monzese. L’8 giugno andranno in scena tre eventi diversi: la corsa o camminata non competitiva della Lilt (Lega italiana per la lotta ai tumori), la Handcycling Gp Monza Pd3r e la Ride Beat notturne delle biciclette. Il 27 settembre si attende la suggestiva F1re-12H Cycling Marathon (endurance ciclistica), mentre in date più vicine – il 24 e 25 maggio –, andrà in scena il Monza Sport Festival: una rassegna di dimostrazioni di 50 discipline diverse, con circa 90 società coinvolte.

A.S.