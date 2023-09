Tutti i segreti del marketing

Iscrizioni aperte per il corso gratuito di addetto al marketing digitale a Milano con inserimento lavorativo a Monza. Maximus Srl, al servizio delle pubbliche amministrazioni per supportare i cittadini, offre un corso completamente finanziato per disoccupati e inoccupati dai 18 ai 65 anni compiuti. Opportunità aperta anche ai lavoratori autonomi privi di partita Iva, o se in possesso di partita Iva ma che non hanno emesso fatture negli ultimi 12 mesi. Il corso si terrà in presenza nella sede di Maximus a Milano, in via Antonio da Recanate 2, zona Stazione Centrale. Il corso di formazione si rivolge a tutti coloro che vorrebbero lavorare nel mondo digital e vorrebbero formarsi da zero, in modo da potere acquisire competenze nell’ambito del pacchetto Office e del Web Marketing. Il corso è pensato per chi ha una minima base di competenze digitali e vuole migliorare le proprie conoscenze in quanto a comunicazione aziendale online e strumenti per il digital. Tutti i percorsi di formazione di Maximus includono una preparazione mirata al colloquio di lavoro per permettere agli studenti non solo di acquisire le competenze necessarie a svolgere il lavoro desiderato, ma anche di arrivare preparati al momento della selezione e affrontare efficacemente i colloqui. Maximus rilascia un attesto di frequenza su richiesta del partecipante, se viene frequentato il 70% delle ore previste. Info: corsidia.orgcorsi-di-formazione-gratuiti-per-disoccupati-a-monza-brianza.

Veronica Todaro