Tutti i punti screening aperti contro il cancro

Martedì sarà la Giornata Mondiale contro il Cancro. Regione Lombardia promuove una campagna di sensibilizzazione e prevenzione contro i tumori, in particolare gli screening e le vaccinazioni. ATS Brianza, IRCCS San Gerardo dei Tintori, ASST Brianza sono pronte. L’Oncologia del San Gerardo fornirà ai pazienti tutte le informazioni per indirizzarli agli ambulatori vaccinali delle Case di Comunità di Monza, Vimercate e Limbiate, poli designati per gli screening.

Gli operatori del Centro unico prenotazioni (Cup) segnaleranno alla popolazione eleggibile la possibilità di effettuare il test HCV al Centro Prelievi, con accesso libero. Nella palazzina di accoglienza, in via Pergolesi 33 a Monza, dalle 9 alle 13 sarà allestito il punto screning oncologici: gestione appuntamenti, attività di promozione delle campagne di screening della mammella, del colon retto e della cervice uterina a cura degli operatori Centro Screening che stazioneranno vicino al Cup.

Nella Casa di Comunità di Monza (via Solferino 16) ore 8.30 - 13 e 14 - 15.30, sarà attivo l’ambulatorio vaccinale per pazienti con diagnosi di tumore, per screening alla prostata e al polmone, con counselling motivazionale per i tabagisti. All’Asst Brianza, Casa di comunità in via Brambilla a Vimercate, dalle 9 alle 12 sarà aperto l’ambulatorio vaccinale per pazienti con diagnosi di tumore; screening anti HCV; sarà allestito un punto prelievi oncologici. Sarà avviato anche lo screening alla prostata. Anche alla Casa di comunità di Limbiate (via Montegrappa 19) ambulatorio aperto per lo screening alla prostata (ore 9-12).

