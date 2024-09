Tutti a scuola col Pedibus. Besana aggiunge una quarta linea ”green“

A scuola a piedi con il Pedibus. Quest’anno è andata ad aggiungersi una quarta linea. Lanciato nel maggio 2023, il servizio ha conquistato tante famiglie tanto che, con l’inizio del nuovo anno scolastico, i genitori hanno fatto richiesta al Comune di attivare una nuova linea. Le iscrizioni non sono ancora chiuse, ma sono già 35 i bambini delle primarie che hanno scelto di andare a scuola a piedi. Il progetto è stato presentato alle famiglie nella scuola primaria di Villa Raverio. Lo scorso anno con tre linee attive e 44 bambini iscritti, si era già potuto ridurre notevolmente l’utilizzo delle autovetture. Da quest’anno sono attive ben quattro linee. Le prime due portano gli scolari alla scuola Pezzani: la linea blu (solo andata) parte dal parcheggio del cimitero di Villa Raverio alle 8.15, e la linea lilla (andata e ritorno) parte da via San Carlo alle 8.25. Una terza linea di sola andata è per i bambini che devono raggiungere la scuola Don Gnocchi, la partenza è da piazza Cuzzi. La quarta linea nasce grazie a una mamma, che accompagna gli alunni verso il plesso Villa, con partenza all’incrocio tra via Moro e via Tintoretto. Al momento ci sono 20 volontari: genitori, nonni e cittadini.

Son.Ron.