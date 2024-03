Tutta l’originalità dei Menk

Il folk da ballo con un mix di suoni dal mondo, per andare alla scoperta delle tradizioni musicali d’Italia e d’Europa. E poi le sperimentazioni d’avanguardia di un duo che mescola noise-rock, elettronica e sonorità ambient. E ancora, il rap italiano e una serata dedicata alle canzoni degli anni Novanta. Sono i concerti e gli eventi che animeranno il Tambourine di Seregno. Le porte del circolo di via Carlo Tenca si apriranno mercoledì alle 21.30 con la rassegna “Tambourine Folk”: a salire sul palco, proponendo un’immersione nelle note della musica balfolk, sarà il duo Carlotti&Gallenda. Ingresso 5 euro con tessera Arci. Giovedì, sempre alle 21.30, toccherà ai Menk’, il nuovo progetto targato Xabier Iriondo (foto) e Franz Valente, due degli artisti più originali della scena italiana. Il primo è uno storico membro degli Afterhours, il secondo è uno dei componenti del Teatro degli Orrori e degli One Dimensional Man: assieme hanno dato vita a questo duo il cui nome deriva dalla lingua armena e significa “noi”, un gruppo che lavora sfondando le barriere tra i generi, incrociando strumenti a corda, harmonium, elettronica, percussioni metalliche e chitarra elettrica. Il risultato è un caleidoscopio di timbi e colori in cui si fondono ambient, noise-rock, post-punk, sludge e avanguardia elettroacustica. Ad aprire il concerto la miscela di soul, pop e r’n’b degli Emoji of Soul e la cantante Lara Puglia. Ingresso 10 euro con tessera Arci. Venerdì sera il palco del Tambourine si convertirà al rap e all’hip hop col duo Tosses&Blo/B che presenterà il disco “L’elefante nella stanza” e con il rapper Armani Doc che proporrà l’album “Gifted“. Ingresso 10 euro con tessera Arci. Sabato, infine, “Party ‘90 Hit Mania”, con dj-set che faranno ballare le hit pop, dance e rock dal 1990 al 2005 e le sigle dei cartoon accompagnati da un videoshow.

F.L.