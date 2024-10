Tutta la voglia di vivere di You in un nuovo campetto da basket

La commozione è stata tanta. Poi le lacrime hanno lasciato lo spazio al gioco, a quel pallone da basket che Youssouf Fofana amava profondamente. E oggi a quel giovane villasantese, You per gli amici, è stato dedicato il campetto di basket rinnovato all’interno dell’area feste.

Un campo colorato e allegro realizzato grazie a una raccolta fondi organizzata dagli amici del 24enne e da Officine Samovar e che ha visto il coinvolgimento di tantissime persone. È ancora grande il dolore per la morte del giovane scomparso a febbraio per quella patologia cardiaca (la sindrome di Marfan) della quale era affetto fin dalla nascita e che, quando era ancora un bambino, gli aveva portato via la mamma. You era nato in Italia: i suoi genitori, originari della Costa d’Avorio, erano emigrati alla ricerca di un futuro migliore. A Villasanta You, i genitori e le due sorelle hanno subito trovato una grande comunità che li ha accolti a braccia aperte. You ha studiato nelle scuole del paese e in Brianza ha conosciuto il grande amore per il basket (aveva giocato prima nel Team86 e poi nella Eureka di Monza), per il calcio (era un grande tifoso del Milan e della Cosov di Villasanta) e per la musica. Qui ha studiato e pochi giorni prima del malore che lo ha costretto a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico - al quale non è sopravvissuto - aveva trovato un lavoro anche in un’azienda del Lecchese. Una scomparsa improvvisa che nessuno immaginava. Il giovane era in cura all’ospedale di San Donato e quando il padre lo ha accompagnato per accertamenti per alcuni dolori che gli erano appena comparsi You è stato trasferito immediatamente in sala operatoria. L’intervento, ad alto rischio, si è rivelato fatale per quel giovane che aveva tanti sogni da realizzare. Ora a ricordarne la passione e la voglia di vivere c’è il nuovo campetto di basket. Ma soprattutto i suoi amici che ne tengono vivo il ricordo.

Barbara Apicella