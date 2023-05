Truffa da tremila euro con una cuccia per cani Condannato un milanese

Condanna a tre anni e due mesi di reclusione per aver tuffato un comasco che due anni fa aveva messo in vendita online, per conto di un parente, una cuccia per cani del valore di 100 euro. Ma Fabio Mafrica, 53 anni di Abbiategrasso, era riuscito a raggirare il venditore e a farsi accreditare 3.400 euro, simulando pagamenti che non andavano a buon fine. La vittima si era accorta praticamente subito di essere stata derubata, ma ormai troppo tardi per recuperare il denaro. Le indagini avevano consentito di risalire a una Poste Pay intestata a Mafrica, e al suo conto, senza tuttavia poter ottenere la restituzione dei soldi, che l’imputato non ha mai riconosciuto. Il giudice di Como lo ha condannato anche al risarcimento del danno.