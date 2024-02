Trovato ragazzo con bossoli e scacciacani

Un’inquietante ritrovamento. Un rapido accertamento della polizia locale. Un cittadino l’altro giorno nei pressi del municipio ha trovato dei bossoli d’arma da fuoco. Una pattuglia della polizia locale si è recata sul posto e ha repertato il materiale rinvenuto. Poi sono state acquisite le immagini delle telecamere del giorno precedente, attraverso cui è stata evidenziata la presenza di un ragazzo che sorreggeva una pistola, rivelatasi poi un’arma a salve, quindi una scacciacani. "Durante la serata abbiamo posizionato due pattuglie sul posto che, tramite verifiche incrociate delle telecamere, hanno riconosciuto il soggetto che il giorno prima sorreggeva la pistola - spiega il comandante Cosimo Tafuro - e lo hanno subito sottoposto a un controllo". Il ragazzo, straniero e minorenne, è stato trovato in possesso dei bossoli, e su indicazione degli agenti, ha permesso di ritrovare l’arma da lui nascosta nei pressi di un parco in zona ospedale.

Gli agenti hanno scoperto anche un motociclo risultato rubato a Monza e guidato dal ragazzo in questione. L’arma e i bossoli sono stati sequestrati, il ragazzo è stato denunciato. Il sindaco Simone Gargiulo ha avuto parole di lode: "Sono molto soddisfatto dell’impegno dei nostri agenti". Negli stessi giorni è arrivata la segnalazione di presenze sospette all’interno di una cascina fatiscente, in periferia. Gli agenti vi hanno trovato alcune persone straniere, due delle quali, sprovviste di documenti e di permesso di soggiorno, sono state accompagnate in Questura. È stata poi contattata la proprietà dell’immobile inviando una diffida ad adempiere a tutte le operazioni di messa in sicurezza.

Ale.Cri.