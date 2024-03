Troppe buche. Mancano cartelli per segnalarle

Strade gruviera a Desio a causa delle forti piogge. "Ovviamente adesso dicono che è colpa della nostra Amministrazione – attacca, non senza ironia, l’ex assessore del Pd Jenny Arienti, rimasta vittima nei giorni scorsi di una buca –. Tagliano nastri di opere progettate e iniziate da noi, poi quando ci sono problemi è sempre colpa di chi c’era prima. Intanto, dico agli automobilisti di stare attenti, via Mazzini, via Diaz, è pieno, io ci ho appena lasciato due ruote". In realtà il Comune si è mobilitato subito, compatibilmente con le condizioni meteo e le possibilità, per sanare le situazioni più critiche e pericolose. Poi ha avviato una seconda fase di mappatura di tutte le buche che si sono aperte, in modo da programmare il ripristino prima possibile delle condizioni di sicurezza.

Non solo: visto che il moltiplicarsi delle criticità ha di fatto svuotato il magazzino comunale, con uno stanziamento di oltre 3.500 euro è stata richiesta una fornitura urgente di cartelli, pannelli e paline per segnalare i pericoli agli utenti della strada. "Le copiose precipitazioni di queste settimane hanno comportato la creazione di numerose buche nel manto stradale, per le quali il Comune ha l’obbligo di segnalamento, in attesa della riparazione, al fine di evitare possibili sinistri stradali", sottolinea l’Amministrazione nella relativa determina, in cui affida l’incarico a una ditta di Varedo. Segnalazione obbligatoria, per evitare che possano verificarsi incidenti e anche per evitare la richiesta di risarcimento danni da parte di chi dovesse rompere il proprio veicolo a causa di buche non segnalate.

Ale.Cri.