Tributo ai Pink Floyd. Poi parte un viaggio sulle strade del rock

Un omaggio intenso e fedele ai mondi sonori di David Gilmour e Roger Waters e un doppio appuntamento con il pop-rock italiano. Sono i concerti che animeranno da qui al fine settimana il The Bank di Monza. Domani alle 21 sul palco di viale Lombardia arriveranno i Learning to Floyd (nella foto) per un suggestivo “Tributo ai Pink Floyd“: la band rileggerà con passione le canzoni più celebri del gruppo britannico. Venerdì alla stessa ora, invece, per la rassegna “Friday I’m in live“ suoneranno i Born On Tuesday, che faranno immergere nel pop e rock anni ‘80, ‘90 e Duemila, mentre sabato, sempre alle 21, toccherà agli ZeroNove, con i loro pezzi pop-rock. Info: thebankfashionclub@gmail.com.