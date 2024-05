Tributo agli 883 e giochi di ruolo alla Festa d’Estate

Le canzoni di Max Pezzali e degli 883, per un balzo all’indietro negli anni. E poi un torneo di calcio su PlayStation, giochi di ruolo e da tavolo, calcio balilla e ping pong, oltre alle specialità dello street food per tutto il pomeriggio e la serata. Sono gli eventi che daranno vita alla “Festa d’Estate“ organizzata per sabato dal Comune di Macherio: dalle 14 nell’area del parcheggio di via Milano si terrà il “Game Day“, con un torneo di Fc24 su PlayStation. Per gli amanti dei giochi più tradizionali ci saranno ping pong, calcio balilla e giochi da tavolo, mentre l’associazione Semper Ludens proporrà giochi di ruolo. Alle 18 consegna della Costituzione ai neo 18enni del paese. Alle 21 concerto della Max Mania Tribute Band.

F.L.