Tributo a John Lennon e un concerto con le arie d’opera

Le canzoni di John Lennon e le grandi arie d’opera. Sono i due concerti proposti in settimana dal centro culturale teatro OppArt di Sovico. Venerdì alle 20 si partirà con la musica leggera, con un “John Lennon tribute“ che avrà per protagonista la band dei The Fools on the Hill: il gruppo guiderà tra il talento e l’autenticità dell’ex Beatles, con un omaggio unplugged che celebrerà l’uomo, il musicista e la leggenda. Sabato alle 21, invece, il palco di via Giovanni da Sovico ospiterà un concerto lirico con la soprano Sofia Maria Riva (nella foto), il pianista Francesco Parravicini e il flauto traverso di Francesca Mancuso per far rivivere le più celebri arie del repertorio operistico e classico. Informazioni: 039/9008448. Prenotazioni a biglietteria@oppart.it.