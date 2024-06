Tremila metri quadrati di pannelli sul tetto per la fabbrica green

Le aziende brianzole fanno squadra per dare una mano all’ambiente. Lo fanno con la creazione, tutta made in Brianza, di un impianto fotovoltaico di ultima generazione che permetterà di tagliare di oltre 57 tonnellate all’anno le emissioni di anidride carbonica da parte di un importante stabilimento del territorio, di proprietà di un noto marchio del settore arredo e design.

Gelsia, società di Aeb e parte del Gruppo A2A, ha appena realizzato un impianto a pannelli solari sul tetto del sito produttivo di Macherio di Glas Italia, famosa impresa di design specializzata nella lavorazione e trasformazione del vetro piano per porte, pareti divisorie e mobili in cristallo. Il progetto servirà all’efficientamento energetico dell’azienda: esteso su una superficie di circa 3mila metri quadrati e con una potenza di 175 kilowatt, l’impianto contribuirà in modo significativo a ridurre l’impatto ambientale della ditta. Si tratta di un sistema all’avanguardia, "composto da 4 inverter e oltre 415 moduli fotovoltaici, montati su strutture con orientamento sud-est – spiegano da Gelsia – che permetterà a Glas Italia di ridurre i costi energetici contribuendo positivamente alla decarbonizzazione e alla tutela ambientale del territorio", evitando l’emissione in atmosfera di oltre 57 tonnellate di Co2 l’anno. "Circa il 90% dell’energia prodotta dall’impianto sarà utilizzata per autoconsumo – chiariscono dall’azienda –, la parte restante sarà immessa in rete".

I lavori di installazione sono partiti lo scorso marzo, mentre in queste settimane è avvenuto il collegamento alla rete. Gelsia si è occupata di progettare e installare l’impianto, che gestirà per i prossimi 10 anni, garantendo anche la manutenzione. Il sistema, sottolineano, "garantirà una soluzione sostenibile ed efficiente per le esigenze energetiche dell’azienda vetraia".

"Il progetto rappresenta un passo importante verso un futuro più sostenibile per Glas Italia e per l’intera Brianza", rimarcano da Gelsia, ribadendo il proprio ruolo di "partner strategico e punto di riferimento essenziale per le aziende del territorio impegnate nel percorso di transizione energetica, supportando le imprese locali con soluzioni innovative e sostenibili".

Da tempo Gelsia, oltre a occuparsi della vendita di gas metano ed energia elettrica, realizza reti di teleriscaldamento, interventi di riqualificazione energetica, impianti fotovoltaici e servizi di gestione calore. Oggi l’azienda, che opera principalmente in Brianza, serve circa 124mila clienti per il gas, 70mila per l’elettricità e 450 per il teleriscaldamento.