Tre rinforzi per l’emergenza medici di base

Tre nuovi medici di base per la città, che andranno così a colmare le carenze di dottori di famiglia lamentate dagli abitanti negli ultimi due anni. Da ieri hanno preso servizio a Lissone 3 nuovi medici di medicina generale, tutti con ambulatorio in via Carducci. I tre dottori sono stati inseriti da Asst Brianza nell’ambito di scelta del territorio lissonese. Da oggi i residenti potranno decidere di farsi seguire da Luca Pellegrini, Marta Stracuzzi o Lester Alvarez Gutierrez. Le informazioni su rispettivi orari e sull’ambulatorio si possono trovare sul sito di Ats Brianza: per procedere alla scelta del nuovo medico gli assistiti potranno utilizzare lo Sportello istanze online dal sito di Asst Brianza, il numero verde 800638638, il fascicolo sanitario elettronico o una delle farmacie abilitate.

F.L.