Tre percorsi: "L’impatto sarà durissimo"

Dalle mappe alla realtà "l’impatto è durissimo. Vimercate e dintorni hanno cominciato a toccare con mano cosa sarà Pedemontana – dice Daniele Dossi, consigliere di maggioranza –. Tre i percorsi che ci riguardano direttamente. La Tratta C che da Cesano raggiunge Arcore e finisce da noi all’incrocio con la Tangenziale Est; la D breve dalla Tangenziale a Omate fino alla Teem e la TRMI17, la tangenzialina di Arcore che collega la parte finale della tratta C al Pagani, tagliando il Parco della Cavallera". "Oggi il progetto – aggiunge il consigliere – prevede la realizzazione di un cavalcavia sopra la tangenziale e sopra la stessa Pedemontana. Per comprenderne appieno la grandezza bisogna immaginare la frazione di Velasca per il lungo: sarà grande uguale. Il viadotto farebbe sparire le attuali rampe di entrata e uscita di Vimercate Nord sulla tangenziale Est, isolando così la frazione già ampiamente toccata dall’autostrada".

Non solo. "Durante il cantiere che secondo la società durerà tre anni, a Oreno verrà creata un’area di deposito terre di 220mila metri tra via Lodovica, dove i lavori sono già cominciati, fino a via per Arcore spingendosi anche poco oltre sui terreni di fronte a via Bernareggi". E da qui i 60mila camion l’anno, "per raggiungere e spostarsi dall’area è previsto che passeranno circa 200 mezzi pesanti ogni giorno su via Matteotti e via Fermi, attraversando anche l’ingresso dell’elementare Ada Negri. Attualmente – conclude – questa è la realtà per la tratta C. Siamo in attesa delle scelte di Pedemontana sulle proposte che abbiamo avanzato da tempo come la riduzione del cavalcavia e la possibilità di accesso e di uscita in tangenziale da e per Velasca".

Bar.Cal.