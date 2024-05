Tre candidati per Bovisio. Sindaco uscente e avversari si affidano alla forza dei giovani

Hanno puntato tutto sui giovani i tre candidati sindaco. Il leghista Giovanni Sartori tenta il bis, forte anche dell’appoggio di cinque liste: Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e due civiche, Apertamente e SiAmo Bovisio Masciago con 70 candidati consiglieri. Per il centrosinistra il candidato primo cittadino è Paolo Bosisio, appoggiato dal PD e dalla lista civica Altra Bovisio Masciago che insieme contano sulle forze di 32 candidati consiglieri. Il terzo aspirante sindaco è Luca Ricci che si presenta, insieme a 12 candidati consiglieri, per il Partito Socialista italiano. "È un orgoglio personale avere riportato il simbolo del partito più antico d’Italia, con i suoi 130 anni, sulle schede elettorali di una competizione amministrativa addirittura correndo come candidato sindaco – sottolinea Ricci –. Abbiamo una squadra di persone giovani e molto competenti tra cui il candidato più giovane della competizione elettorale con i sui 18 anni, corriamo per vincere e riportare un’amministrazione di sinistra a Bovisio Masciago. La nostra proposta programmatica è rivolta alla risoluzione dei problemi delle fasce che più stanno soffrendo. Nessuno dei nostri candidati è un professionista della politica, intendiamo il nostro impegno come puro spirito di servizio". Tanti i giovani a sostegno del candidato Bosisio, 16 under 40. "Sono giovani, esperti e determinati – sottolinea Paolo Bosisio –. Persone del territorio, impegnate nelle attività associative, del lavoro e non solo. Saranno le nostre sentinelle sul territorio, le guide a cui affidarsi per affrontare insieme le sfide future". Dello stesso avviso il sindaco uscente Sartori: "I nostri candidati rappresentano il giusto mix tra chi ha maturato l’esperienza di cinque anni di amministrazione e ragazzi giovani che hanno voglia di portare idee nuove e al passo con i tempi. Perché la società e le necessità del territorio cambiano in fretta e noi dobbiamo farlo insieme a loro".