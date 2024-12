Travolta mentre attraversava. Condannato l’automobilista

Era stata investita e uccisa a pochi passi da casa. Un’auto l’aveva travolta mentre stava attraversando portando a mano la sua bicicletta. Per la morte di una donna di 63 anni, rimasta vittima dell’incidente avvenuto nella serata del 2 novembre 2022 a Bernareggio, è arrivata la condanna per il conducente della vettura. La giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Silvia Pansini ha inflitto nel processo con il rito abbreviato la pena di 1 anno di reclusione per omicidio stradale a un marocchino di 64 anni, A.E.A., alla guida dell’auto che ha spezzato la vita alla 63enne bernareggese. Il rappresentante della pubblica accusa aveva chiesto la condanna a 20 mesi per l’imputato, ma la giudice ha deciso per una pena minore sulla base di motivazioni che non sono state ancora rese note. I familiari della donna non si erano costituiti parti civili al processo per ottenere un risarcimento, probabilmente già previsto dalla società di assicurazioni della vettura. L’investimento era avvenuto poco prima delle 18 in via Roma 80 a Bernareggio, a pochi passi da un bar.

Il conducente dell’auto proveniva da Verderio in direzione di Bernareggio e non si è accorto della presenza della donna. Sul posto erano intervenute un’ambulanza e un’automedica in codice rosso e la ciclista era stata trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza ma, nonostante i tentativi di salvarla, erano risultate troppo gravi le ferite riportate nell’impatto e la donna era deceduta appena arrivata al pronto soccorso. Sul luogo dell’incidente erano intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Vimercate e gli agenti della polizia locale che si erano occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’investimento.

Stefania Totaro