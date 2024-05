Trail run da Monza a Montevecchia: oltre 200 coppie in sfida e 11mila euro in beneficienza

Monza, 19 Maggio 2024 – Oltre 200 coppie si sono sfidate oggi fino all’ultimo metro sul tracciato di 33,5 chilometri della 12^ Reale Mutua Monza Montevecchia Eco Trail, partito dalla Reggia di Monza e che prevedeva anche lo spettacolare passaggio attorno al Santuario di Montevecchia. L'evento, organizzato dal Monza Marathon Team in collaborazione con sinergie istituzionali e sociali, è riuscito a raccontare anche quest'anno la varietà e la bellezza paesaggistica della Brianza e a raccogliere fondi per la beneficienza. Fango e guadi con un livello dell’acqua sopra la media per i recenti nubifragi hanno reso la Momot 2024 un vero manifesto di cos’è il Trail running.

“Siamo veramente soddisfatti – ha dichiarato Luca Pancirolli, presidente del Monza Marathon Team – perché le violenti e copiose piogge di qualche giorno fa hanno messo a dura prova il nostro staff. Tuttavia, con il massimo sforzo da parte di tutte e tutti, siamo riusciti a garantire a tutti i partecipanti la massima sicurezza. Anche guardando al lato solidale della manifestazione, abbiamo fatto nuovamente centro. Sono stati raccolti 11mila euro, che andranno a sostenere i progetti di Barth Italia, Brianza per il Cuore e Comune di Montevecchia. Dal 2010 quando siamo nati, siamo riusciti a donare un totale di 300mila euro e il percorso non termina qui”. Tra gli uomini ha prevalso la coppia Ahmed El Mazoury/Mohammed Morchid, al femminile il duo Antonella Sirtori/Giuditta Chiara Cirino, mentre nella gara mista sono stati Giovanna Terraneo e Matteo Villarosa a vincere.