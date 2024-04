Tragico schianto fra due auto. Muore passeggera di 73 anni

Incidente mortale dopo un gravissimo impatto tra due autovetture lungo viale Piave nella tarda mattinata di ieri nel quartiere Santa Valeria. ù

La vittima è donna di 73 anni, Ornella Denova, residente nel quartiere Ceredo a Seregno. Trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza in arresto cardiaco, è spirata poco dopo. Le sue condizioni erano apparse già gravissime ai sanitari intervenuti sul posto nell’immediatezza del sinistro e, nel pomeriggio, a qualche ora di distanza dal trasporto all’ospedale, è arrivata la comunicazione del decesso della seregnese.

Erano passate da poco le 11.30 di ieri mattina quando all’intersezione fra viale Piave e via Cardinal Minoretti, alle spalle del santuario mariano, due auto sono entrate in collisione: una Mini Cooper e una Fiat 500. La Mini Cooper era guidata da una donna sessantenne residente a Meda e mentre alla guida della Fiat 500, c’era una donna di 52 anni con a bordo la passeggera di 73 anni, entrambe seregnesi. A causa del violento impatto, avvenuto circa a metà della carreggiata, quest’ultima è rimasta gravemente ferita dopo aver picchiato violentemente la testa contro il parabrezza, che è andato in frantumi.

Da subito le sue condizioni sono apparse gravissime ai soccorritori. Meno preoccupanti anche le condizioni delle due donne coinvolte nella sciagura, la conducente della Mini Cooper e la guidatrice della Fiat 500 hanno riportato lesioni di diversa entità, ma le loro condizioni di salute non sarebbero gravi. Gli agenti della polizia locale di Seregno stanno conducendo gli accertamenti necessari per ricosruire la dinamica dell’incidente.

Son.Ron.