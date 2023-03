Trafficante di uomini rintracciato a Muggiò, sarà espulso: “socialmente pericoloso”

Monza, 6 marzo 2023 – Un trafficante di uomini. Con una sfilza di precedenti, ritenuto "socialmente pericoloso". Il Questore della Provincia di Monza e della Brianza Marco Odorisio ha disposto il suo accompagnamento in un Cpr finalizzato all'espulsione.

Venerdì sera un cittadino egiziano di 40 anni gravato da numerosi precedenti penali e dichiarato socialmente pericoloso dal Tribunale di sorveglianza di Brescia, è stato rintracciato a seguito dei controlli effettuati nelle attività commerciali nel comune di Muggiò da parte degli agenti della polizia di Stato della Questura.

L’uomo, irreperibile e senza fissa dimora, e' stato trovato in un bar: si era reso responsabile durante gli anni di permanenza irregolare in Italia di numerosi comportamenti illeciti, associati a diverse identità, quali estorsione, appropriazione indebita, maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale, evasione, falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sull’identità personale, guida senza patente. Ha passato numerosi anni in carcere a seguito della sua condanna come “trafficante di uomini” per aver commesso atti diretti a procurare l’ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato al fine di trarne profitto.

Dopo la sua scarcerazione dalla casa di reclusione di Bergamo si era reso irreperibile e grazie all’attività di controllo messa in atto è stato rintracciato appunto a Muggiò dagli agenti della Questura e del reparto Prevenzione Crimine ed è stato accompagnato all’ufficio immigrazione.

Nei suoi confronti, dopo l’identificazione, il Questore ha disposto il trattenimento presso il Cprn di Gorizia, dove è stato accompagnato e collocato da personale dell’Ufficio Immigrazione nel pomeriggio di sabato. Lì, grazie al posto messo a disposizione dalla Direzione Centrale per l’Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, lo straniero sarà trattenuto per il tempo necessario all’esecuzione del provvedimento espulsivo per un definitivo allontanamento dal territorio nazionale.