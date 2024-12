Tradizioni e nomi illustri nel Calendario di Mezzago

Il calendario di Mezzago, alla 37esima edizione, nel 2025 racconterà i personaggi illustri del borgo famoso per il suo Asparago rosa. L’almanacco è stato presentato da Saul Stucchi che, mese dopo mese, ha accompagnato il pubblico alla scoperta di chi ha portato in alto il nome del paesino con foto e testimonianze impreziosite dai racconti e aneddoti di familiari, che hanno preso parte all’evento. "Pro Loco è sempre orgogliosa di farsi portavoce delle eccellenze e delle peculiarità del nostro paesino – dicono i volontari – con un occhio al passato, alle tradizioni, e un altro al futuro, alla ricerca di legami che arricchiscano la nostra comunità". In queste parole c’è il senso dell’iniziativa. Il calendario viene distribuito in tutte le case a offerta libera. Il ricavato della raccolta sarà devoluto quest’anno alle attività di Emergency, tramite il gruppo di volontari di Usmate. "Un ringraziamento particolare va agli sponsor che col loro supporto ci permettono di portare avanti questo progetto iniziato nel lontano 1987". Bar.Cal.