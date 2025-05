Il presidente del Gruppo Sapio. Dossi è “Cavaliere del Lavoro”

C’è anche Alberto Dossi, presidente del Gruppo Sapio di Monza e di H2it-Associazione italiana idrogeno, tra i 25 grandi personaggi del mondo dell’imprenditoria italiana nominati ieri “Cavalieri del Lavoro” dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dossi è il numero uno del Gruppo Sapio, azienda attiva sul mercato italiano ed europeo nello sviluppo, produzione e commercializzazione di gas tecnici e medicinali per il settore industriale e sanitario. Entrato in società nel 1981, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità, il manager negli ultimi anni ne ha consolidato la presenza nel settore sanitario con le acquisizioni dell’italiana Medica Group, della tedesca Gti Medicare, della spagnola Contse e della francese Homeperf. Il Gruppo Sapio opera con 17 stabilimenti tra Italia, Francia, Germania, Turchia e Slovenia e occupa circa 2.400 dipendenti. "Sono profondamente onorato per la nomina a “Cavaliere del Lavoro” da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - le parole di Alberto Dossi -. Un riconoscimento che accolgo con grande gratitudine e senso di responsabilità, consapevole del valore che questo titolo rappresenta per il mondo dell’impresa e dell’industria italiana. Questo traguardo è anche un riconoscimento collettivo, che desidero condividere con tutte le persone che hanno creduto e collaborato con me nel corso degli anni, contribuendo con passione, competenza e impegno ai percorsi di crescita, innovazione e sostenibilità che abbiamo intrapreso insieme". Aggiunge il presidente del Gruppo Sapio: "In un momento in cui il ruolo dell’impresa evolve e si rafforza, sento il dovere di proseguire con rinnovata determinazione nel mettere a frutto l’esperienza maturata per contribuire alla costruzione di un ecosistema nazionale solido, competitivo e integrato con le politiche europee sull’energia e il clima".

Oltre a Dossi, ci sono altri quattro manager lombardi nominati “Cavaliere del Lavoro” dal capo dello Stato: Rinaldo Ballerio (Elmec Informatica-Varese), Alfonso Dolce (Dolce&Gabbana-Milano), Francesco Milleri (EssilorLuxottica-Milano) e Marina Nissim (Bolton Group-Milano). Grandi imprenditori che rappresentano l’eccellenza italiana e che si sono contraddistinti per l’impegno costante nella promozione della sostenibilità, dell’innovazione, della buona governance e della responsabilità sociale.

R.M.