Tradizione e sport. Torna la “Festa da Nôa e dal furmentùn”

È iniziato il conto alla rovescia per l’appuntamento più atteso di settembre. Da tradizione, tutta la città di Nova Milanese si prepara a celebrare la Festa da Nôa e dal furmentùn, che da qualche anno ha sposato la Festa dello Sport.

Ad aprire la manifestazione domani un concerto corale alle 21 nella Chiesa di S. Antonino Martire, per proseguire con una tre giorni di esposizioni, musica, spettacoli, laboratori creativi, esibizioni, sfilate. Il clou sabato alle 16 con protagonista lo sport e la sfilata delle associazioni sportive e domenica alle 16.30 in Villa Brivio con la rievocazione storica in costume in piazza Marconi. Si concluderà il 18 settembre.

Veronica Todaro