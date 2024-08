Tra pista e città. Piloti e musica. Un luna park dedicato ai tifosi

L’ultima ispezione della Federazione in pista sarà questa mattina. Un check per controllare che ogni centimetro del nastro d’asfalto, dei cordoli e delle vie di fuga sia in regola. Che ogni postazione dei commissari lungo i 5.793 metri di circuito abbia la visuale perfetta e il campo libero per ogni evenienza. Poi la festa della Formula 1 può iniziare. E, almeno per oggi, il divertimento sarà a ingresso libero (da domani entra solo chi ha un biglietto per i giorni del Gp). La Fan Zone – il luna park dei motori allestito tra il rettifilo opposto a quello dei box e quello dell’anello dell’Alta Velocità – aprirà alle 13 con accesso esclusivamente da viale Mirabello (ingresso G). E sarà il numero uno della Scuderia Ferrari, Fred Vasseur, il primo ospite a incontrare i tifosi, alle 15.40. Per la colonna sonora ci saranno vari dj e sabato sera sul palco salirà Tommy Vee (18.15-19). E ancora, in azione ci saranno i migliori street artist in circolazione per realizzare un’opera dedicata al mondo della Formula 1 e della sostenibilità. Fan Zone vuol dire anche (e soprattutto) passione e tifo per i piloti. E allora ecco il calendario delle “comparsate” tra una sessione di libere e l’altra e la qualifica: domani tocca ai piloti di Visa RB Cash APP (alle 10.50), Williams (11.45), Stake Sauber e McLaren (11.55), a seguire Aston Martin e Alpine (12.05). Nel pomeriggio toccherà ai team principal di Haas, Ayao Komatsu (14.45) e di Stake-Sauber, Alessandro Alunni Bravi (16.35). Sabato mattina toccherà ai piloti di Red Bull e Haas (10.20), Mercedes (10.30) e l’attesissimo incontro con quelli della Scuderia Ferrari (10.40). Per i tifosi più piccoli mini kart e gonfiabili.

Festa in autodromo, ma anche in città. Oggi semaforo verde per gli eventi del FuoriGp. Cuore della manifestazione sarà piazza Trento con la musica di Radio m2o, il concerto dei Matia Bazar (sabato), l’esposizione della Ferrari 750 Monza e della Ferrari F1 2003 GA, due esemplari della collezione del Museo Ferrari Maranello e dei modelli di Ferrari Challenge. E ancora, si potrà vivere l’ebbrezza al simulatore di guida. Il Villaggio con le attrazioni per i bambini sarà allestito in piazza dell’Arengario, anche con una pista di cavalcabili a pedali e una pista di macchinine telecomandate Carrera. Via Vittorio Emanuele si trasformerà in un museo a cielo aperto con l’esposizione di auto sportive storiche e Vespa d’epoca, piazza Carducci ospiterà un’area dedicata alle moto, mentre ai Boschetti Reali il Redbull Village offrirà specialità gastronomiche provenienti da tutto il mondo e musica di dj set con Enzino Fargetta, Paolo Noise, i dj del Nameless Festival e i dj speciali dell’Autpop Festival.