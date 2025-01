Tra musica e parole. Una notte di folk da ballo il pop in versione mistica e le ’cogitate’ impossibili

L’energia del folk da ballo e delle danze popolari, un festival di pop mistico suonato dal vivo e affiancato da dj-set psichedelici, un’originale performance filosofico-letteraria fatta di irriverenti dialoghi immaginari con personaggi illustri della letteratura, chiamati a pensare il nostro tempo, mettendo il dito nelle piaghe della società per provare a curarne le ferite. Sono i concerti e gli spettacoli che animeranno la settimana del Tambourine di Seregno.

Il circolo di via Carlo Tenca accenderà i suoi impianti mercoledì alle 21.30, quando arriveranno i Cuaterdu Essential, ossia una versione in duo dei Cuaterdu, formazione specializzata in balfolk e danze popolari: a scandire ritmi e melodie saranno Martina Zambelli a flauto e voce e Saul Contardi alla chitarra, per un nuovo appuntamento della rassegna “Notte Folk“, tra brani della tradizione popolare e pezzi da ballo. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

Ancora musica giovedì sera con l’iniziativa “Pop Mistico“, tra spiritualità, misticismo in tutte le possibili forme e visioni olistiche: ad aprire l’evento sarà, alle 19, un aperitivo vegan accompagnato dal dj-set di Garka; alle 20.30 danze indiane e dalle 21 esibizioni musicali in bilico tra mistica e pop contemporaneo con Madre Luce, il cantautore Flam Boy, Francesco Nava e Luca Salmaso. Quindi alle 23 di nuovo danze indiane e subito dopo altro dj-set psichedelico di Garka. Durante la serata si potranno scoprire anche quadri e altri oggetti artistici a tema. Ingresso a offerta libera e con tessera Arci.

Poi spazio alle parole: venerdì alle 22 il palco sarà tutto per Rick DuFer e il suo spettacolo “Le Cogitate Impossibili“, ovvero “cosa chiederesti al Mostro di Frankenstein se potessi intervistarlo? E come si comporterebbe Ulisse di fronte al microfono della radio?“. "Abbiamo spesso immaginato di poter conversare con i grandi personaggi della letteratura – spiegano dal Tambourine –: dal Raskolnikov di Dostoevskij ai personaggi senza nome di Kafka, dall’impavido Capitano Nemo ai robot di Asimov. Rick DuFer c’è riuscito per davvero. Ingresso 12 euro con tessera Arci.