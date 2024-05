Tornano i controlli estivi. Agenti per strada in più serate . Si aggiungono i rinforzi a piedi

Prendono il via oggi le pattuglie serali a Desio della polizia locale. Il tradizionale servizio di controllo del territorio per cercare di arginare i fenomeni più diffusi e pericolosi in questo periodo, quando le scuole chiudono e molti giovani iniziano a uscire e girare per locali tutte le sere. Un tentativo di prevenire, e se necessario reprimere, schiamazzi, vandalismi, risse, incidenti stradali, spesso causati da alcol e droghe. L’edizione di quest’anno avrà un paio di novità positive (l’estensione di alcune giornate rispetto all’anno scorso e l’integrazione diurna della nuove pattuglie a piedi), ma dovrà convivere anche con un imprevisto che non aiuta, il black-out del centralino della polizia locale, ormai da diversi giorni. "Il servizio serale andrà avanti fino alla fine di ottobre - sottolinea il vicesindaco Andrea Villa -. È previsto per i venerdì e sabato, oltre che per le serate del mercoledì, quando si svolgono gli eventi in centro. In giro ci saranno due pattuglie che copriranno la fascia dalle 20.30 alle 23.30. Siamo riusciti a estenderlo di qualche serata rispetto agli altri anni". Come ogni anno ci saranno zone più sotto controllo, quelle ritenute più calde. Piazze, parchetti, ma anche strade nei pressi di locali della movida. "Ultimamente abbiamo ricevuto meno segnalazioni rispetto al passato - dice Villa - vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane. Le zone più sensibili sono sempre le stesse: piazza Giovanni XXIII, piazza don Giussani, piazza Giotto. Per il momento si partirà a monitorare le aree già “sensibili“ per poi andare a modificare i controlli in base alle esigenze". Meno segnalazioni, forse anche per il problema al centralino della polizia locale, che va avanti da parecchi giorni: "Da venerdì 17 il centralino è fuori uso a causa di un guasto che Telecom non è ancora riuscita a risolvere – dice, non senza rabbia, il vicesindaco -. Il comando è comunque contattabile". Tramite il centralino del Comune (0362.39.21) oppure l’ufficiale di servizio (335.75.12.856). Intanto, continuano le neonate pattuglie appiedate in centro, "che stanno riscuotendo successo e il favore della cittadinanza – spiega Villa -. Martedì abbiamo incontrato una delegazione di Confcommercio che ha manifestato di apprezzare questo nuovo provvedimento, chiesto per anni e che finalmente, grazie alle politiche di incremento del corpo della polizia locale, siamo riusciti ad attuare".

Le prime pattuglie hanno iniziato a girare per il centro e le periferie, cercando di avere una funzione principalmente preventiva, verso gli eventuali gesti di malintenzionati, e di vicinanza per le esigenze particolari dei cittadini.

Alessandro Crisafulli