Torna “Testimonianze di Vita“

Si terrà martedì 21 maggio la nuova edizione del premio “Testimonianze di Vita“, promosso dal Rotary Club Varedo e del Seveso. La pluriennale tradizione del premio può essere riassunta nelle parole del presidente Giorgio Vago: "Si tratta di un evento che vede la responsabilità sociale, l’impegno culturale e l’operosità al centro di un percorso di cambiamento e rinascita che ci vede tutti coinvolti". Negli anni, più di trenta edizioni, grazie a questa cerimonia si è data voce a quelle persone e associazioni del territorio che, silenziosamente ma costantemente si rendono disponibili in progetti di sostegno concreto e di supporto sia in ambito culturale sia in aiuti umanitari. L’edizione di quest’anno segna la ripresa del premio, con la presenza di due testimoni che durante la serata condivideranno la loro vita al servizio degli altri con diverse sfaccettature. A moderare l’incontro ci sarà il giornalista Luciano Piscaglia di Tv2000. Arnoldo Mosca Mondadori, il cui percorso professionale è stato segnato da importanti incarichi, tra cui quello di presidente del Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi“ di Milano e di assessore alla Cultura del Comune di Basiglio. La figura di Arnoldo Mosca Mondadori è un esempio di dedizione alla cultura, all’arte e al sociale, testimoniando come la letteratura e l’impegno civile possano efficacemente contribuire alla crescita e al miglioramento della società. L’altro ospite è don Dante Carraro (foto), laureato in Medicina presso l’Università di Padova, nel 1987 ha conseguito la specializzazione in Cardiologia. Ordinato sacerdote nel 1991, dal 1994 al 2008 è stato vicedirettore della Ong Medici con l’Africa Cuamm, da oltre 70 anni impegnata nel campo della cooperazione sanitaria internazionale e, in particolare, nell’Africa subsahariana, per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. Nel 2008 è diventato direttore dell’Organizzazione, carica che lo porta spesso negli otto Paesi dell’Africa subsahariana in cui opera Medici con l’Africa Cuamm (Angola, Etiopia, Mozambico, Tanzania, Sierra Leone, Sud Sudan, Uganda, Repubblica Centrafricana). L’appuntamento è alle 21 al Teatro “La Campanella“ Piazza Anselmo IV, 6 a Bovisio Masciago. Veronica Todaro