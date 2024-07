Tonio Cartonio della Melevisione si sposa: ecco il matrimonio dell’attore Danilo Bertazzi con il compagno

L’attore Danilo Bertazzi, conosciuto per il ruolo di Tonio Cartonio nella Melevisione, si è sposato con il compagno Roberto Nozza, con cui ha una relazione da 12 anni. Il matrimonio si è tenuto a Besana Brianza, in provincia di Monza, come si vede da alcune foto pubblicate sui social media dalla coppia. “L’amore è amore”: ha scritto Bertazzi su Instagram, annunciando il lieto evento.

Bertazzi, che ha 64 anni, dal gennaio 1999 al febbraio 2004 è stato protagonista della Melevisione, il popolarissimo programma per bambini di Rai 3, interpretando il folletto Tonio Cartonio che vive nel mitico Fantabosco. Nel 2014 è rientrato alla Melevisione nel ruolo del Cuoco Danilo.

Centinaia i messaggi di auguri agli sposti. “In alto i nostri calici di Blumele, Scivolizia e Pioggialatte! Tanti tanti auguri da tutte e tutti noi, bambine e bambini un po’ cresciutelli di Città Laggiù”, si legge su Instagram. A inizio anno, la coppia aveva condiviso una foto con la scritta: “Il 2024 sarà l'anno del sì, lo voglio. Dobbiamo solo decidere la data”. Alla fine il 2 luglio i due si sono dichiarati amore eterno.