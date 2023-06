Tigotà apre il 15esimo store a Bovisio Masciago: taglio del nastro con il vicesindaco

Taglio del nastro per il nuovo punto vendita Tigotà in via Fortuzzi. Il brand, che commercializza prodotti di cosmesi, cura della persona e della casa, ha aperto a Bovisio il 15esimo store della zona. A tagliare il nastro il vicesindaco Massimiliano Zanierato. Quello di via Fortuzzi è il 687esimo negozio in Italia, il 170esimo in Lombardia. La catena negli ultimi tre anni ha aperto 30 nuovi store in regione. A Bovisio Masciago lavorano 12 persone, di cui 8 donne neo assunte con età media di 22 anni. Sul sito dell’azienda si possono trovare tutte le posizioni lavorative aperte in Lombardia: 37 tra consulenti beauty, addetti alla vendita e rifornimento scaffali.