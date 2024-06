Tifosi sotto casa di Berlusconi:: "Ci manca"

Non potevano dimenticarlo. I tifosi del Monza hanno omaggiato Silvio Berlusconi ieri mattina, nel primo anniversario dalla sua scomparsa, con un mini-pellegrinaggio ad Arcore. Il Club Amici del Monza ha deposto due rose bianche e rosse. "Era doveroso, senza di lui in Serie A non saremmo mai andati" ricorda Giuseppe Ghezzi, presidente del club. "Ci mancano il suo sorriso e la sua generosità, avremo sempre il magone al pensiero di dove saremmo arrivati con lui".