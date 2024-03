"Ti senti più pittore o scrittore?". La mostra di Mirò diventa un quiz

La mostra dedicatà a Mirò in Villa Reale diventa un gioco per i più piccoli, dai 6 ai 10 anni. Fino al 5 maggio al Belvedere della Reggia di Monza è aperto il gioco interattivo “Quizmò“, che guida i giovani visitatori alla scoperta delle opere del pittore ma anche della propria personalità e inclinazioni artistiche. Il Quizzone interattivo, ideato dagli studenti di RCS Academy durante il corso di Management dell’arte e della cultura, guidati da Francesca Biagioli, consiste nel rispondere a 7 domande create appositamente per tutte le sale della mostra.

Una volta completato il percorso e terminato il gioco, i giocatori scopriranno a quale delle tre personalità di Mirò appartengono a seconda delle risposte selezionate: poeta, pittore o lettore. Il progetto è nato per coinvolgere il target famiglia con bambini dai 6 ai 10 anni al fine di scoprire il mondo del grande artista maiorchino, divertendosi e giocando insieme. In questo modo i bambini potranno immergersi nelle opere del pittore in modo didattico e interattivo.

Nel 130° anniversario della nascita dell’artista Joan Miró, la Villa Reale di Monza presenta la mostra “Miró, la poesia delle forme“, aperta fino al 5 maggio. È un grande progetto espositivo che propone un viaggio nella vita del pittore catalano, attraverso un insieme di opere che illustrano la carriera dell’artista nel campo della pittura, dell’incisione e delle illustrazioni. Prodotta da SM.Art, con la collaborazione del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, la direzione creativa e di produzione di WeAreBeside e la curatela di Lola Durán Úcar, la mostra è allestita nei suggestivi ed evocativi spazi del Belvedere che abbracciano le opere esposte creando un ambiente intimo e appassionato.

Il percorso espositivo presenta opere legate all’interesse dell’artista per la letteratura e all’amicizia che ha mantenuto per tutta la vita con scrittori, poeti e alcuni dei principali editori europei del secolo scorso.

Biglietto intero: 14 euro; famiglia (2 adulti e 2 ragazzi fino a 18 anni) 40 euro.

Cristina Bertolini