Tetto nuovo per la casa dei volontari

Il Comune sigilla il tetto della casa delle associazioni. I nubifragi e le tempeste dell’estate hanno rovinato pesantemente la copertura della palazzina comunale di piazza Frette (nella foto), che ospita diverse associazioni sovicesi e la sede di Gelsia. Così l’Amministrazione ha deciso di mettere mano all’edificio con un intervento urgente di messa in sicurezza del tetto, per garantire l’incolumità di chi usa lo stabile: la Giunta ha appena approvato il progetto esecutivo dei lavori, che verranno a costare complessivamente 95mila euro e che, una volta avviati, dovrebbero durare 90 giorni in tutto. Le opere consisteranno nella stesura di un manto impermeabile per evitare future infiltrazioni d’acqua e il rifacimento del tetto in coppi. Sarà poi posizionato anche un sistema anticaduta e di ancoraggio per permettere le successive manutenzioni in sicurezza. L’intervento è stato deciso dopo alcuni sopralluoghi dei tecnici comunali: i violenti temporali prima di luglio e poi di settembre, con vento forte, pioggia e grandine hanno infatti danneggiato sia il manto sia la struttura di copertura della palazzina di due piani. Oggi la struttura del tetto è in cattivo stato di conservazione, mentre la copertura è “in condizioni di estremo degrado“, si legge nella documentazione del municipio: per questo verrà completamente sostituita, dal momento che i coppi non garantiscono più l’impermeabilità del tetto.

F.L.