Terza vittoria di fila. Robbiano si avvicina alla zona playout

Terza vittoria consecutiva per il Robbiano, che supera Valmadrera 81-71. Top scorer della gara Giulia Marra (nella foto) con 28 punti, bene anche Discacciati, che ha realizzato quattro triple decisive. "Si tratta di una vittoria importantissima perché abbandoniamo la zona retrocessione diretta e ci candidiamo ai playout – racconta l’allenatore bianconero Marco Fumagalli –. Nella prima parte dell’incontro abbiamo concesso troppo, nel terzo periodo di gioco abbiamo avuto una reazione d’orgoglio e, difendendo in maniera aggressiva, abbiamo ricucito lo strappo. Poi la partita è proseguita punto a punto fino al 71-71 del quarantesimo minuto. Nel tempo supplementare abbiamo dominato la scena piazzando un parziale di 10-0 che ci ha consegnato la posta in palio. Fondamentale è stata Buscema, brava a realizzare otto punti in un amen e a condannare le padrone di casa ad una sconfitta che fa molto male in quanto si trattava di uno scontro diretto".

Ant.Gal.