Terna interra 13 chilometri di cavi elettrici

Passa anche dalla Brianza l’imponente Piano di Sviluppo 2023 della rete elettrica nazionale che per la sola Lombardia preved un impegno di 1,3 miliardi di euro nei prossimi 10 anni. L’obiettivo di Terna è quello di favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili, migliorare il livello di efficienza anche con il rinforzo delle dorsali tra Sud, dove è maggiore la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e Nord, dove è più sostenuta la domanda di energia elettrica. In aggiunta agli interventi di sviluppo già previsti, Terna ha pianificato cinque nuove dorsali elettriche, funzionali all’integrazione di capacità rinnovabile, per un valore complessivo di circa 11 miliardi di euro. Qui si inseriscono i due importanti interventi in Lombardia, a partire dal riassetto della rete elettrica dell’area Ovest della Brianza.

Il progetto, attualmente in iter autorizzativo, interesserà i comuni di Seveso, Barlassina, Cesano Maderno, Cogliate e Ceriano Laghetto e consentirà di aumentare l’efficienza del servizio di trasmissione elettrica dell’area e, grazie alla migliore magliatura della rete locale, di garantire una maggiore continuità e sicurezza di esercizio. Saranno realizzati circa 13 chilometri di nuove linee in cavo interrato, a fronte della demolizione di 7,3 chilometri di elettrodotti aerei ora localizzati prevalentemente in zone densamente urbanizzate dei comuni di Seveso e Cesano Maderno. Il piano delle nuove opere consentirà liberare circa 30 ettari di territorio. Inoltre, Terna realizzerà 2 nuove stazioni elettriche nei comuni di Barlassina e Cesano Maderno: in particolare, questi impianti saranno integrati nel paesaggio, a tutela del territorio circostante, grazie a interventi di mitigazione ambientale con opere a verde.

Gabriele Bassani