Teo Teocoli in scena per i cani ’speciali’

di Gabriele Bassani

Una serata di grande musica, ma anche di battute, di racconti, di risate, con l’obiettivo di un grande progetto solidale come quello di curare l’addestramento di un cane guida per un non vedente. Domani sera al Teatro comunale di Limbiate tornerà Teo Tecoli, che fu protagonista della serata di inaugurazione della struttura nel 2009 e con lui tanti nomi noti della musica italiana per un concerto speciale a sostegno del Centro cani guida Lions di Limbiate.

“80 voglia di Lucio Battisti” è il titolo della serata che ha la direzione artistica di Franco Malgioglio e proporrà i brani indimenticabili di uno dei più grandi cantautori italiani di sempre, in quello che sarebbe stato l’anno del suo 80esimo compleanno. L’evento è organizzato con la collaborazione del Comune di Limbiate. Tra gli ospiti Maurizio Vandelli, Mario Lavezzi, Alfredo Lallo, Gabriele Lorenzi, Giorgio Pico Piazza, Vince Tempera, Pietruccio Montalbetti, Laura Ciriaco, “Il nostro canto libero” con Walter Calloni, il Duo Idea di Zelig. La serata sarà presentata da Katia Fiorelli e Flavio Ziani. L’ingresso è ad offerta con un minimo di 20 euro e l’inizio dello spettacolo è fissato per le 21. Il presidente del Centro cani guida Lions Giovanni Fossati ha ricordato l’attività dell’associazione, che dal 1959 fino ad ora ha assegnato poco meno di 2.300 cani guida a persone non vedenti in tutta Italia. Da sottolineare il lungo e costoso percorso per formare un cane che diventerà a tutti gli effetti "occhi per chi non vede" in grado di guidare la persona a cui viene assegnato in ogni situazione, in casa, all’aperto, in strada, sui mezzi pubblici, con la capacità di valutare rischi e prendere decisioni a tutela della persona accompagnata.

"Formare un cane guida, dalla nascita fino all’assegnazione al non vedente, ha un costo complessivo di circa 25.000 euro" ha ricordato Fossati all’incontro di presentazione dell’evento accanto al sindaco Antonio Romeo e al direttore artistico della serata Franco Malgioglio. Nella struttura di Limbiate, dove si curano i cani guida dalla gestazione alla nascita, all’addestramento, passando per l’affido alle famiglie del puppy walker, lavorano 16 persone.