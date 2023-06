Tentativo di Furto Sventato a Desio, Arrestato Pregiudicato di Monza

I carabinieri di Desio hanno sventato un tentativo di furto in una scuola. È stato arrestato un pregiudicato di 43 anni di Monza. L’intervento nella tarda serata di venerdì, quando gli uomini della Compagnia di Desio hanno ricevuto l’allarme dal dirigente scolastico di un istituto superiore di Desio. Entrati nella scuola, i carabinieri hanno sorpreso il malvivente armato di piede di porco che stava tentando di aprire i distributori automatici di bevande per impadronirsi del denaro contenuto all’interno. I militari sono riusciti a bloccarlo e disarmarlo, anche se uno degli uomini in divisa è stato colpito al torace durante la colluttazione.

Son.Ron.