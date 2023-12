Tensioni fra tifoserie e sequestri

Tafferugli e il sequestro di bastoni e tubi idraulici ieri pomeriggio all’esterno dello U Power Stadium di Monza prima della partita di Serie A tra Monza e Geona. Prima di arrivare davanti allo stadio, alla rotonda di viale Sicilia, alcuni tifosi genoani, arrivati dalle tangenziali con dei minivan poco dopo le 14, hanno esploso alcuni petardi per scatenare la reazione degli ultras del Monza, che poi si è concretizzata in un breve tafferuglio tra i supporter in trasferta con le forze dell’ordine quando in viale Stucchi hanno fermato un’auto che conteneva nel bagagliaio bastoni e tubi idraulici. In questo frangente un paio di uomini sono stati identificati sul posto e un altro è stato accompagnato in Questura.

Invano gli ultras monzesi hanno cercato di affrontare i rivali. Partendo dal loro solito ritrovo, un bar nei pressi di Cascina Cantalupo, in compagnia anche dei tifosi spagnoli gemellati dello Sporting Gijon con le loro bandiere a dare manforte, un folto gruppo si è avvicinato pericolosamente agli avversari, ma ad impedire il contatto hanno trovato una barriera di poliziotti in assetto antisommossa. La partita è stata poi caratterizzata da cori contrapposti e qualche esplosione di petardo da entrambe le fazioni. E all’uscita dallo stadio, mentre la polizia bloccava come di regola il deflusso dei tifosi genoani in attesa che il pubblico del Monza si allontanasse dalla zona, alcuni ultras hanno brandito le aste delle bandiere o alcuni rami spezzati dagli alberi nelle vicinanze in attesa di attaccare, ma sono stati allontanati.

Stefania Totaro