Teneva frutta e verdura a terra. Multa da 3mila euro al mercato

Teneva le cassette di frutta per terra, sporche di fango. Tanto è bastato a un commerciante ambulante del mercato di piazza Cambaghi per venire sanzionato dagli agenti del Nucleo Presidio Quartieri della polizia locale per mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento dei Mercati.

In particolare, l’ispezione, condotta nell’ambito del monitoraggio del settore alimentare per garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie, ha evidenziato gravi irregolarità. Il commerciante infatti esponeva, per la vendita, cassette di frutta e verdura poggiate a terra, sporche di fango, e non provvedeva alla pulizia dello spazio assegnato, lasciando accumuli di rifiuti e sporcizia. Inoltre, occupava un’area di vendita più ampia di quella consentita. Al titolare è stata comminata una sanzione compresa tra 500 e 3.000 euro, con sospensione dell’attività fino a 20 giorni.

Da.Cr.