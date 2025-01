Tecnico commerciale ramo cuscinetti volventi

Azienda del settore vendita cuscinetti volventi con sede in Brugherio ricerca 1 tecnico commerciale con i seguenti compiti: analizzare e risolvere i problemi di scelta o verifica dei cuscinetti nei progetti dei clienti anche con visite presso i clienti stessi. Controllo della merce in ingresso (sono previsti controlli strumentali), validazione dei disegni tecnici, controllo della documentazione tecnica a corredo della merce proveniente dalle fabbriche. Sono previsti brevi viaggi e soggiorni in Italia ed Europa per fiere di settore e possibili visite presso le fabbriche dell’azienda. Si richiedono indispensabili: laurea in Ingegneria meccanica o diploma di Perito meccanico, inglese B2, ottima conoscenza del pacchetto Office, internet e posta elettronica, buone doti relazionali e capacità di lavorare in team, disponibilità a trasferte. Si offre: tempo indeterminato full time da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18 e un’ora di pausa pranzo. Inviare candidature con cv allegato a ido.monza@afolmb.it, rif. 13DEC242.