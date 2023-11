Teatro La Campanella al via con “L’anno sabbatico“

Entra nel vivo la stagione 202324 del teatro La Campanella di Bovisio Masciago con un doppio appuntamento in calendario il prossimo weekend. Venerdì 3 novembre alle 21 in scena per la prosa “L’anno sabbatico“ (foto), produzione del Teatro de gli Incamminati, in cui una delle tante famiglie “perfette” si svela per quello che è.

La storia è quella di Elisa, il cui anno sabbatico post maturità è durato ben quindici mesi: finalmente è attesa al suo ritorno a casa dai genitori impazienti di conoscere non solo le sue esperienze, ma anche le decisioni in merito al suo futuro. Ma quella che doveva essere un’allegra cena di benvenuto sarà la scintilla che farà scattare sentimenti mai esplicitati, rancori sopiti e sottili ipocrisie fino ad arrivare a svelare scomode verità.

Domenica 5 novembre alle 16 per i più piccoli e le loro famiglie una riflessione sul tema della diversità con “Il brutto anatroccolo”, una produzione Dedalus.

Lo spettacolo segue lo scorrere delle stagioni accompagnato dalle musiche de “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi. Per l’acquisto dei biglietti è consigliato l’acquisto online su www.teatrobovisiomasciago.it. Per informazioni e prenotazioni tel. 039.90.80.122, info@teatrobovisiomasciago.it.

Veronica Todaro