Teatro in dialetto Cogliate: portare allegria tra i nonni delle Rsa

Recitare per il piacere di farlo, per portare allegria, per salvaguardare il dialetto milanese: dopo gli spettacoli per beneficenza in tanti teatri della zona, i “Sèm sèmper quei“ ora portano il buonumore nelle case di riposo.

Con lo spettacolo alla Rsa Oasi Groane di Cesano Maderno, sono già tre le esibizioni della compagnia teatrale amatoriale nata a Cogliate qualche anno fa.

L’iniziativa è stata possibile grazie all’interessamento del Lions Club Host e del suo presidente Renato Orsenigo.

"È una esperienza che ci sta dando belle soddisfazioni e siamo contenti di riuscire a regalare un pomeriggio spensierato agli ospiti delle Rsa", racconta Giuseppe Timelli, referente della compagnia che si è formata nel 2019 all’oratorio di Binzago ma ora operativa proprio a Cogliate, dove si riuniscono a provare gli attori provenienti, oltre che da Cogliate anche da Desio, Cesano Maderno e Lentate sul Seveso.

Si scelgono i copioni, poi si cominciano le prove, si preparano i costumi, le scenografie, fino al momento di andare in scena. Una passione che però fatica a trovare forze nuove: di qui l’appello a chi vuole farsi avanti chiamando il numero 348.312.6091 o scrivere una mail a [email protected] Ga.Bass.