Task-force Groane. Occhio ai pusher. Identificati in 116

Pattuglie della Polizia di Stato con reparti specializzati e unità cinofile e con il supporto della polizia locale di Cesano Maderno hanno effettuato una vasta operazione di controllo e prevenzione antidroga l’altro pomeriggio sulle vie di Cesano e le strade di accesso al Parco delle Groane verso Ceriano Laghetto. L’attività rientra nell’ambito dell’intensificazione dei controlli del territorio nell’area del Parco delle Groane, decisi in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito qualche settimana fa a Monza. Sono state oggetto di controllo sia le vie che conducono al Parco delle Groane dal Comune di Cesano Maderno, sia la stazione ferroviaria, sia i locali pubblici presenti e sono stati effettuati 7 posti di controllo lungo la Sp 134 (tra Cerano Laghetto e Cesano Maderno), finalizzati alla verifica dei veicoli in transito nell’area e gli operatori della Polizia di Stato con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga si sono addentrati anche nell’area boschiva del parco delle Groane. Sono state identificate 116 persone, di cui 85 cittadini italiani, 21 cittadini stranieri e 10 minori, e sono stati controllati 44 veicoli. I controlli nel Parco che si aggiungono a quelli già effettuati in passato dall’Arma dei Carabinieri – spiega una nota della Questura – continueranno anche nelle prossime settimane coinvolgendo anche gli altri comuni della provincia che rientrano nell’area del parco".

Soddisfazione per l’intervento è stata espressa dal sindaco Gianpiero Bocca: "Un’operazione capillare che conferma l’attenzione costante e l’impegno concreto nella prevenzione e nella deterrenza di fenomeni criminali, con particolare riferimento allo spaccio di droga, una delle minacce più gravi per la sicurezza e il benessere della comunità. Una risposta concreta, frutto di un lavoro di squadra costruito anche attraverso il confronto avvenuto all’interno del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, a cui ho avuto modo di partecipare personalmente, dove è stata ribadita l’importanza dell’intensificazione dei controlli e del costante presidio del territorio, intervenendo anche sui consumatori di sostanze, attraverso controlli mirati delle auto in transito".

Gabriele Bassani